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В Минкомсвязи сообщили, что рейс, который должен доставить граждан России из Нью-Йорка на родину, поменял путь следования.

Ранее планировалась, что пассажирский самолет заберет россиян из Нью-Йорка 14 апреля и доставит в Москву. Вылет был назначен на 19.20 (местное время).

В ведомстве уточнили, что было решено расширить маршрут Нью-Йорк — Санкт — Петербург — Москва.

Россия организовала вывозные рейсы, чтобы вернуть граждан домой на фоне коронавируса. Также до этого МИД объявил об оказании материальной помощи россиянам, застрявшим в других странах.

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