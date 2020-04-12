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Вывозной рейс для россиян из Тель-Авива состоится 20 апреля, следует из сообщения, размещенного в телеграм-канале, который создала Минкомсвязь РФ для возвращения россиян на родину.

«Вылет рейса Тель-Авив — Москва состоится 20 апреля 2020 в 14:35 (местное время), — говорится в сообщении. — Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе «Аэрофлота», и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе».

Также уточняется, что рейс выполнит "Аэрофлот".

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги", оператором которого является Минкомсвязь РФ.

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