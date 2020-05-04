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Чартерный рейс авиакомпании «Аэрофлот» доставил на родину российских граждан, находившихся в ФРГ. Об этом рассказала официальный представитель президенте Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, самолет совершил посадку в Казани в 17:03 по местному времени, 61 человек высадился. После этого лайнер направился в Новосибирск.

Всего на борту воздушного судна было 120 туристов.

Галимова добавила, что 27 человек из тех, кто высадился в Казани, будут в течение двух недель наблюдаться в одном из городских санаториев, передает Интерфакс.

Ранее Минкомсвязь РФ опубликована расписание вывозных рейсов из Китая, Вьетнама, США, Турции, Таиланда, Армении, Таджикистана, Казахстана, Израиля, Японии, Германии, Бали, которые запланированы на 2—7 мая 2020 года.

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