Рейс авиакомпании S7 6262 с 195 россиянами прибыл во Владивосток в 20:34 (13:34 мск), сообщается на онлайн-табло Международного аэропорта Владивосток в субботу, 18 апреля.

17 апреля Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля. Российские авиакомпании вернут на родину россиян из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии.

Находящимся за рубежом россиянам, которые хотят вернуться домой, необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Дипломаты и представители страны продолжают оказывать им всю необходимую помощь.

По данным портала Worldometer на 18 апреля, в Таиланде зафиксировано 2 733 случая заражения коронавирусом, скончались 47 пациентов. Всего в мире заразились 2,2 млн человек, умерли почти 155 тыс.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.