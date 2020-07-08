Более 60 россиян возвращаются на родину вывозным рейсом из Мали, сообщили в посольстве РФ в Мали и Нигере.

"В 22.31 по местному времени (01.31 мск 8 июля) из Бамако вылетел вывозной рейс UTA 9606 c 65 россиянами. Борт следует в Тюмень", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт «Шереметьево», не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.