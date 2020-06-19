Пятый вывозной рейс для застрявших во Франции россиян вылетел в пятницу из Парижа в направлении Москвы.

«На борту самолёта, осуществляющего рейс SU2043, находятся 134 пассажира. Из них 125 граждан РФ, по два гражданина Франции, Испании, Молдовы, Италии и один гражданин Нидерландов», — сообщил Mpravda.com представитель посольства РФ в Париже Антон Токовинин.

Самолет вылетел в 18.21 парижского времени (19.21 мск).

Первый рейс из Парижа в Санкт-Петербург и Москву вылетел 19 мая. Ещё три самолета осуществили перелет из Парижа в Москву 29 мая, 5 и 12 июня.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.