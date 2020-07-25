Посольство России в Армении сообщило в субботу о планируемом 1 августа вывозном рейсе Ереван — Москва.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса Ереван – Москва (состоится) 1 августа в 16.30 по местному времени (15.30 мск)", — говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

По данным посольства, рейсом смогут воспользоваться только жители Москвы и Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской, Калужской областей.

«Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах», — говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.

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