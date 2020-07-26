Более ста россиян вернулись в РФ из Армении, воспользовавшись вывозным рейсом для армянских граждан по маршруту Ереван — Ростов-на-Дону — Ереван, сообщили в российском посольстве.

«По получении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван — Ростов-на-Дону — Ереван, посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину. Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также Оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 26 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 106 россиян», — говорится в сообщении посольства России в Армении в Facebook.

В дипмиссии сообщили, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2822 человек, и работа по организации возвращения россиян домой продолжается.

Россия на фоне пандемии коронавируса с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.

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