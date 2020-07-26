Более 130 человек вылетели из Алма-Аты в Москву чартерным рейсом авиакомпании Air Astana, сообщили в посольстве России в Казахстане.

Чартерный рейс по маршруту Алма-Ата-Москва состоялся 26 июля.

«Посольство России в Казахстане оказало содействие в вылете в Москву ожидавших возвращения на Родину россиян, а также иностранных граждан, имеющих право въезда в Российскую Федерацию в условиях действующих ограничений. Всего в Россию отправилось 136 пассажиров», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

«Выражаем благодарность казахстанским властям, а также авиакомпании «Air Astana» за предоставленную возможность», — отметили в дипведомстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.