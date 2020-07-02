Назначенный на 3 июля рейс Ереван-Москва, который должен был доставить на родину застрявших в Армении из-за коронавируса россиян, перенесен на неопределенное время, сообщили в пресс-службе посольства РФ в республике.

Ранее в дипмиссии заявили, что согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в РФ, вылет рейса Ереван-Москва запланирован на 3 июля в 6.00 мск.

«Рейс № NGT930 Ереван-Москва 3 июля перенесен на неопределенное время. О новой дате и времени вылета сообщим дополнительно», — говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.