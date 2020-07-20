Попавшее в СМИ письмо глав четырёх федеральных земель Германии к американским конгрессменам с просьбой не сокращать численность американского военного контингента в стране связано отнюдь не только с политическими взглядами его авторов. Своими действиями федеральные премьер-министры хотят не допустить повторения сценария пошлых лет, когда вывод военных США нанёс серьёзный экономический ущерб прилегающим к военным базам территориям.

О письме премьер-министров Баден-Вюртемберга, Баварии, Гессена и Рейнланд-Пфальца к тринадцати американским конгрессменам первыми сообщили газеты «Stuttgarter Zeitung» и «Stuttgarter Nachrichten». В нём главы федеральных земель призвали представителей США не допустить вывода 9500 американских военных из Германии, аргументируя это тем, что размещённые в Германии солдаты — это основа военного присутствия США в Европе, и именно они определяют способность НАТО к действиям.

Такая обеспокоенность со стороны глав федеральных земель связана, однако в первую очередь не с политическими, а с экономическими вопросами. Именно на территориях подконтрольных авторам письма, находятся военные базы, принявшие американских солдат. На данный момент общая численность войск США в Германии составляет 34500 служащих, не считая их семей. Города, принимающие американских военных, со времён Второй мировой войны развивались во многом за счёт того, что подстраивали свою экономику под их нужды. Несмотря на то, что численность контингента с годами постоянно уменьшалась, в ряде населённых пунктов такая схема остаётся актуальной. Из-за исторического перекоса экономики таких городов вывод американских военных может привести к трагическим последствиям. Закрытие американского гарнизона в Бамберге (Бавария) в 2014 году стало причиной серьёзных экономических проблем в регионе.

Висбаден, столица федеральной земли Гессен, который традиционно выступал штаб-квартирой войск США в Европе, в случае вывода части контингента может столкнуться с ростом безработицы. Согласно подсчётам, увольнение ожидает не менее 1000 человек, напрямую нанятых американцами. Также на грани банкротства окажутся компании, предоставляющие различные услуги — от ремонта и поставки необходимого оборудования, до транспортных и туристических компаний — граждане США составляли треть въездного потока в город.

На авиабазе Рамштайн в Рейнланд-Пфальце непосредственно задействованы пять тысяч немцев, в то время как население близлежащего к базе города Рамштайн-Мизенбах составляет восемь тысяч жителей. Всего же авиабазы Рамштайн и Шпангдалем обеспечивают 27 тысяч рабочих мест в Рейнланд-Пфальце с учётом компаний, обслуживающих их деятельность. Полигон США в Графенвёре в Баварии полностью определяет жизнь этого небольшого города: в нём можно найти всё, начиная с американских закусочных с бургерами до американо-германского фольклорного фестиваля.

Как заявил в беседе с NEWS.ru заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Данилов, решение глав федеральных земель написать письмо американским конгрессменам действительно связано с экономическими интересами территорий, за которые они несут ответственность.

Дмитрий Данилов, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН:

Авторы письма — руководители федеральных земель с очень серьёзным американским присутствием, которое приносит доход. Его сокращение ударит по экономике, в том числе локальной, поскольку она во многом зависит от обеспечения американского контингента. С учётом предстоящих выборов в Германии руководителям четырёх федеральных земель необходимо думать о своём электорате. Кроме того, один из них, премьер-министр Маркус Зёдер — потенциальный кандидат на должность канцлера. Его участие наравне с другими в обращении к сенаторам имеет определённое значение.

По словам эксперта, этот факт говорит о том, что премьер-министры федеральных земель помимо экономических причин обратиться к американским конгрессменам, имели и политические мотивы. Данилов подчеркнул, что действия подписантов обращения стоит рассматривать не на земельном, а на федеральном уровне, и добавил, что сами авторы письма делают в нём акцент на политическое значение вывода американских военных из Германии.