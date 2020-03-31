Вывод из запоя — комплекс мероприятий, который направлен на прекращение злоупотребления человеком спиртными напитками. Это меры, нацеленные на то, чтобы снять интоксикацию с организма, убрать абстинентный синдром и улучшить общее самочувствие человека.

Единовременный вывод из запоя не избавляет от алкогольной зависимости. Для избегания рецидивов и борьбы с пагубной привычкой, необходим полный лечебный курс, направленный на устранение алкоголизма. Узнать больше о нем можно на сайте https://grail.su/lechenie-alkogolizma/vyvod-iz-zapoya/ либо по номеру телефона 8(962)870-14-58 и 8(861)201-22-02 звонок бесплатный.

Общие сведения

Вывод из запоя считается сложным процессом, в ходе которого нужны определенные лечебные меры. В зависимости от того, в каком состоянии находится больной, проводится срочный вывод из запоя в условиях дома и стационара.

Проявление ярко выраженного алкоголизма — запой. Это состояние, образующееся у человека, после того, как он беспрерывно пьет на протяжении нескольких дней, недель. По наступлению отрезвления, пациент начинает вновь пить, чтобы избавить себя от головокружения, боли в голове и других симптомов тяжелого похмелья. В результате ухудшается общее состояние его здоровья. В организме преобладает большое содержание этилового спирта с продуктами распада, которые нарушают работу внутренних органов.

Вывод из запоя в условиях клиники

Обратившись в клинику Грааль, специалисты окажут первичную консультацию, составят план лечения, сохранят конфиденциальность и окажут психологическую поддержку родственникам.

Также они осуществят информационное сопровождение, уговорят пациента лечь в стационар и начать комплексное лечение для выхода из плачевного состояния.

В диспансере пациент:

комплексно обследуется;

проходит детоксикацию организма капельницами с лекарствами;

нормализует свое состояние;

лечит сопутствующие заболевания.

Специалисты клиники снимают абстинентный синдром, выполняют процедуры, направленные на снижение тяги к получению этилового спирта. Оказывают физическую, психологическую поддержку в борьбе с зависимостью от алкогольных напитков.

Производят комплексную дезинтоксикационную терапию, психотерапевтическую реабилитацию и медикаментозную терапию эффективными лекарственными симптоматическими препаратами. Подбирают схему лечения, в соответствии с индивидуальными особенностями пациента.