Судя по тому, что Business FM рассказали в Татарстане и в Костроме, где такие учреждения были возрождены год-два назад, современный вытрезвитель — это небольшие помещения, чаще всего при наркодиспансерах. Внутри несколько коек, обязательно низких и прибитых к полу. На самом полу линолеум — чтобы в случае чего мягче падать. Никаких обдаваний холодной водой и пыток трудновыговариваемыми словами. Говорят, что даже вещи у посетителей не крадут. И все бесплатно.

В Костроме, судя по статистике, услугу распробовали. «Если в 2017 году в местный вытрезвитель были доставлены 486 человек, в 2018 — 625, за 11 месяцев 2019 года там побывал уже 1771 костромич», — заявил порталу Kostroma.today директор департамента здравоохранения Евгений Нечаев. Была ли в интонации гордость — неизвестно, но сами клиенты остаются довольны, рассказал Business FM главный редактор портала Кирилл Рубанков.

Кирилл Рубанков, главный редактор портала Kostroma.today: «Власти считают этот эксперимент достаточно удачным, потому что по статистике мы видим, что, в общем-то, вытрезвитель не пустует у нас. Выглядит все это очень даже неплохо. На самом деле, там все очень чисто, там койки. Ну, в общем, это, конечно, отличается от тех вытрезвителей, которые, знаем по фотографиям 90-х годов, начала двухтысячных, — где картины трущоб. Здесь все чисто, все цивилизованно, за несколько лет никаких жалоб нет. Я бы даже сказал, что все довольны».

Эксперимент удачный хотя бы потому, что по данным местного наркологического диспансера, за январь-ноябрь 2019 года количество умерших от случайных отравлений алкоголем — семь человек. На 88% ниже уровня предыдущего года. Плюс те, кто не замерз.

Глобально проблема заключается в том, что после того как вытрезвители ушли из-под контроля МВД, подобранных на улице пьяниц стали возить в больницы, где они буянили и мешали врачам работать. Костромские журналисты говорят о том, что в некоторых клиниках медсестрам даже приходилось увольняться — не выдерживали. Плюс — раз вытрезвители остались без конкретного ведомства над собой — они утратили финансирование. Ни МВД, ни Минздравы денег на обслуживание таких клиентов не получают. Пока что регионы выкручиваются, кто как может. Но депутаты Госдумы и сенаторы подготовили законопроект, который, скорее всего, позволит брать деньги с тех, кого в вытрезвитель доставили.

О возможных неприятных последствиях такого решения авторы знают, говорит председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

Валерий Рязанский, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике: «Мы предлагаем организовывать на базе местного самоуправления бюджетные автономные учреждения, которым нужно давать такое право взимать плату соответствующего тарифа, который, будем говорить, установлен будет местными властями. Но все эти тарифы естественно нужно все-таки утверждать. Подсчеты наши показывают, что в среднем одна ночь проживания вот этого клиента в системе вытрезвителей обошлась приблизительно в две тысячи рублей на человека. В этой связи, конечно, есть опасность, что как только начнется оплата, есть опасность, что начнется погоня за клиентом».

Как бороться с тем, чтобы мотивации ловить подвыпивших граждан не было и у сотрудников полиции, пока не понятно. Над этим нужно хорошо поработать, заявил сенатор. Пока же услуга бесплатна, посетители одного из казанских вытрезвителей активно пишут отзывы в книге жалоб и предложений (а в нем есть и такая). И, судя по публикациям местных СМИ, чаще всего трудно разбираемым почерком люди выводят: «спасибо», «благодарен», «от души».

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