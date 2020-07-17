Российский экс-хоккеист Алексей Тезиков скоропостижно умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба «Лада», воспитанников которого был Тезиков.

Спортсмен скончался 16 июля. Ему стало плохо на улице, и он умер до приезда бригады скорой медицинской помощи, не приходя в сознание.

«Хоккейный клуб «Лада» выражает искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Алексея», — говорится в сообщении клуба.

Алексей Тезиков дебютировал во взрослом хоккее в составе за «Лады» в сезоне 1995/96, по итогам которого он стал чемпионом России. В 1997 году он переехал Северную Америку. В своем первом сезоне за океаном выступал за клуб Юниорской лиги Квебека «Монктон», в составе которого выиграл приз лучшему защитнику-новичку. В том же сезоне Тезиков завоевал серебряные медали Молодежного Чемпионата мира в составе сборной России.

В НХЛ Тезиков выступал за «Вашингтон», а затем за «Ванкувер», сыграв в общей сложности 30 матчей. После этого хоккеист вернулся в Россию. В 2015 году он завершил карьеру хоккеиста, а стал тренером в ДЮСШ «Лады».