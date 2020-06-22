Финальный матч выставочного теннисного турнира Adria Tour в хорватском Задаре между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем в воскресенье был отменен за 20 минут до его начала из-за выявления коронавирусной инфекции у одного из участников этих соревнований — болгарина Григора Димитрова.

В эти выходные Димитров играл на выставочном турнире в Задаре, а в прошлые — в сербском Белграде. Ни на одном из соревнований между игроками — в числе которых были Джокович, Рублев, Александр Зверев и Доминик Тим — не соблюдалось социальная дистанция и другие меры предосторожности. Участники обнимались, жали друг другу руки и вместе фотографировались, однако очных матчей Димитрова с Рублевым и Джоковичем в Хорватии не было.

«Я хочу, чтобы все, кто находился со мной в контакте в последние дни, сдали анализы и приняли все необходимые меры. Мне очень жаль, что я мог нанести вред. Сейчас я дома, восстанавливаюсь. Спасибо за поддержку, и, пожалуйста, берегите себя и свое здоровье», — написал 29-летний Димитров в Instagram.

View this post on Instagram Hi Everyone-I want to reach out and let my fans and friends know that I tested positive back in Monaco for Covid-19. I want to make sure anyone who has been in contact with me during these past days gets tested and takes the necessary precautions. I am so sorry for any harm I might have caused. I am back home now and recovering. Thanks for your support and please stay safe and healthy. GD A post shared by Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) on Jun 21, 2020 at 10:36am PDT

Отмечается, что проживающий в Монако Димитров стал первым за три недели жителем карликового государства, заразившимся вирусом. А также сотым за все время пандемии.

Димитров занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету восемь титулов на турнирах под эгидой ATP.

22-летний Рублев занимает 14-ю строчку в рейтинге Ассоциации ATP. В его активе четыре победы на турнирах под эгидой организации.

Добавим, что АТР в мае продлила приостановку турниров до 31 июля в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.