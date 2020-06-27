Квартира мафиози и участника одной из самых громких криминальных драм последнего времени — Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми — выставлена на продажу. Соответствующее объявление появилось на профильном сайте по реализации жилья.

Как стало известно «», решение продать квартиру приняли мать Хачатуряна Лидия Мартиросовна и две дочери — Марина и Наира. Вскоре после трагедии, произошедшей два года назад, Лидия Хачатурян съехала на съемную квартиру. Сейчас она практически прикована к постели, после двух переломов, и находится под опекой дочери Марины. Поскольку семья испытывает денежные затруднения, квартира была выставлена на продажу. Предварительно ее освятили. Квартира оценена в 9,5 млн рублей, ее площадь 52,2 кв. метра, она расположена на 3 этаже 12-этажного дома по Алтуфьевскому шоссе. Претендентов довольно много, хотя одна из соседок, с которой у Лидии Хачатурян плохие отношения, рассказала о криминальной подноготной квартиры риэлтору. Родственники Михаила настаивают, что непосредственно убийство было совершено на лестничной площадке, поэтому именно у жилплощади нет никакой подоплеки.

В убийстве Михаила Хачатуряна обвиняются три его дочери, одна из которых несовершеннолетняя. В свое оправдание девушки говорят, что отец много лет издевался над ними, в том числе устроил сексуальный террор.