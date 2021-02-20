Надежное, современное лабораторное оборудование, качественные расходники — это гарантия правильной и своевременной диагностики. В Украине их можно приобрести онлайн на сайте Labtime. Например, здесь представлены высококачественные реактивы, которые позволят сделать достоверный ЛАЛ тест: https://labtime.ua/lal-reaktivy-c10509.

Это очень ответственная процедура, ведь при неверном результате могут пострадать люди. ЛАЛ-тест определяет наличие в лекарственных препаратах пирогенных веществ, которые могут вызвать у человека негативную иммунную реакцию.

Также в онлайн-магазине Labtime предлагаются как новейшие, так и классические лабораторные приборы разного типа от ведущих производителей, реактивы, питательные среды, посуда (пластиковая, стеклянная, фарфоровая и др.), медицинское оборудование (от диагностического до хирургического) и мебель.

Самое востребованное оборудование за 2020 год

Аппараты ИВЛ: https://labtime.ua/apparaty-ivl-c10079 — это насущная необходимость в 2020 году. Если ранее искусственная вентиляция легких требовалась в довольно редких случаях, то с наступлением пандемии Covid-19 оборудования для ее проведения стало не хватать. А ведь от наличия аппарата ИВЛ в клинике зачастую зависит жизнь пациента с тяжелой формой коронавируса. В наступившем 2021 году пандемия не закончилась, а значит, это оборудование по-прежнему будет востребованным.

Качественные аппараты ИВЛ для взрослых и детей по невысокой стоимости можно найти в каталоге компании.

С помощью ООО “Лабтайм” можно полностью оснастить современным оборудованием, расходными материалами лабораторию или медицинский центр, а также приобрести долговечные пособия для обучения студентов медицинских вузов.

Подробные анатомические модели, тренажеры и имитаторы для организации учебного процесса

Медицинские вузы в обязательном порядке должны иметь различное учебное оборудование. Оно позволяет наглядно изучить все нюансы анатомического строения органов и систем, получить практические навыки (хирургия, акушерство и т. д.), разобраться в тех или иных патологических процессах и т. д.

Так, например, модели позвоночника, его отдельных частей, заболеваний необходимы для полноценного обучения без привлечения живых пациентов. Позвоночный столб — https://labtime.ua/pozvonochnyy-stolb-c32274 чаще всего приобретается для подготовки патологоанатомов, хирургов, анестезиологов.

Такие муляжи выполняют из высококачественного пластика, который не выгорает на солнце, отличается повышенной прочностью и устойчивостью к температурным перепадам. Это долговечные изделия, сохраняющие свои функции и внешний вид даже при длительной интенсивной эксплуатации.

Помимо вузов, анатомические модели станут отличным дополнением школьных уроков анатомии, будут уместны в кабинете практикующего врача.

Доставка заказов осуществляется по всей Украине, в Киеве возможен самовывоз.