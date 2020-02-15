СПОРТ

Высокогорный лед: звезды хоккея сыграли матч легенд в Алматы

21:38 15/02/2020

Ветераны казахстанского хоккея пригласили легенд советского спорта сыграть товарищеский матч на высоте двух тысяч метров на высокогорном катке «Медео», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Кирилл Харламов.

Здесь в основном занимаются будущие фигуристы и конькобежцы. Но ради матча легенд хоккея руководство стадиона внесло изменение в привычный облик высокогорного катка. Состав участников впечатляет: что ни игрок, то настоящая легенда – Алексей Жамнов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский. Каждый из них впервые на этом катке – кузнице конькобежных рекордов Советского Союза. «Лед – нормальный. Немного мягкий, правда, потому что светит солнце. С другой другой стороны, организаторы сделали все возможное», – говорит олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

«Медео» расположен на высоте почти двух тысячи метров над уровнем моря. Воздух здесь разряженный, поэтому дышится спортсменам непросто. Организаторы матча выбрали «Медео», чтобы напомнить всему миру о возможностях легендарного казахстанского катка, а также о ветеранах школы хоккея Казахстана.

«Мы тоже хотим участвовать в нормальной спортивной жизни. И это очень приятно, что вызывают российскую команду «Легенды хоккея», – признается ветеран казахстанского хоккея Вадим Куликов.

«Дети, видя, как папы играют в хоккей, наверняка тоже захотят заниматься хоккеем, это здоровый образ жизни», – говорит олимпийский чемпион Александр Якушев.

Три периода по 15 минут победителя не выявили – 6:6. Судьба встречи решилась в серии буллитов. Победная шайба на счету Виталия Прохорова.

Организаторы намерены превратить Алматы в место проведения крупных хоккейных турниров. В планах – организовать на высокогорном катке матч открытия Континентальной хоккейной лиги.





Кирилл Харламов