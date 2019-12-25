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Высокое искусство: гигантский баскетболист перевоплотился в дирижера

11:42 25/12/2019

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Самый высокий игрок Национальной баскетбольной ассоциации из клуба «Бостон Селтикс» Тако Фалл выступил в роли дирижера. Публика восприняла это с восторгом, передает «МИР 24».

Заняв место дирижера, Фалл еще немного подрос, и даже в прыжке руководителю Бостонского симфонического оркестра не удалось сравняться со звездой баскетбола. Музыкальный дебют гиганта – его рост 2 метра 29 сантиметров – состоялся на рождественском концерте.

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