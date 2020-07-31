Показатели тромбоцитов крови на «высоком» конце нормы могут быть показателем риска возникновения онкологических заболеваний у мужчин от 60 лет. Об этом сообщили учёные Университета Эксетера.

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Тромбоциты вместе с остальными клетками крови играют важную роль в системе свертывания крови – это является важной составляющей кроветворной системы, поддерживая гемостаз, формируя тромбы и защищая организм от инфекции. Это влияет на процесс заживления ран.

Учёные ранее обнаружили, что риск развития рака повышается из-за аномально высокого количества тромбоцитов в крови (более 400 х 109/л), то есть состояния, известного как тромбоцитоз.

Тромбоцитоз – это значительное увеличение количества тромбоцитов в крови, что нарушает свойства крови и повышает вероятность тромбоза (закупорки) сосудов. Может быть как самостоятельным заболеванием, так и следствием болезней крови или каких-либо органов.

В новом исследовании специалисты изучили медицинские записи почти 300 000 пациентов, у которых количество тромбоцитов было высоким. Отмечается, что число таких пациентов, которым через год диагностировали рак, было значительно выше, чем пациентов с низким уровнем тромбоцитов.

Как отмечают учёные, случаи рака значительно увеличились у пожилых мужчин с количеством тромбоцитов на высоком конце нормального диапазона (от 326 до 400 х 109/л).

По словам медиков, высокий уровень тромбоцитов чаще всего связан с раком лёгких, яичников и колоректальным раком. Опухолевые клетки выделяют биологически активные вещества, которые активируют выработку тромбоцитов.

Снижение количества тромбоцитов в общем анализе крови ниже нормы является патологическим состояние и называется «тромбоцитопения».