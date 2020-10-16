До трети семей в России — это женщины, в одиночку воспитывающие своих детей. Не редкость, что у таких матерей сыновья вырастают, как их называют в народе, маменькиными сыночками (в полных семьях это тоже происходит). Эксперты рассказали, что эти мужчины — проблема для общества, которую необходимо решать в масштабах страны. О том, зачем нужно культивировать мужественность, почему маменькины сынки часто не доживают до старости и как всё это исправить, — в материале NEWS.ru.

«Маменькин пирожочек»

Мы часто слышим фразу, что все проблемы идут из детства. Это действительно так. Очень многое зависит от семьи, воспитания и среды, в которой живёт человек. В случае с мужчинами, очень зависимыми от своих мам, корень проблемы кроется в ролевой модели, заложенной с ранних лет. Как пояснил NEWS.ru психолог Александр Шахов, дети многому учатся методом наблюдения и повторов за взрослыми.

Александр Шахов (социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям):

Ребёнку нельзя объяснить, как это — быть мужчиной или женщиной. Он учится на ролевых моделях. Поэтому если мальчик воспитывался не в полной семье или отец не занимался его воспитанием (либо сам не проявлял мужских черт характера), то ребёнку просто не с кого скопировать мужское поведение. Если добавить к этому ещё гиперопеку мамы, которая не даёт мальчику возможности переживать собственный опыт, то он превращается в итоге в «маменькиного пирожочка». Такой мужчина вырастает эмоциональным, сентиментальным, заботливым, но в то же время нерешительным, избегает принятия ответственности.

По словам специалиста, когда мальчику исполняется семь-восемь лет, его воспитанием больше должен заниматься мужчина. Если женщина растит ребёнка одна, то нужно отдавать своё чадо в спортивные секции, читать «мужественные произведения», давать больше общаться с другими членами семьи мужского пола. Тогда мальчик сможет скопировать эту «правильную ролевую модель», например, со своего тренера, учителя или дяди.

Также, стараясь решить проблемы своих сыновей, матери часто дают советы вроде этих: «не связывайся с ним», «пожалуйся учителю». Но в мужской среде подобное только навредит. Так ребёнок не научится бороться, конкурировать и в итоге станет изгоем в мальчишеской среде. Ему самому будет некомфортно от этого, и мальчик начнёт избегать мужского общества, а его единственным авторитетом и союзником станет мама, — добавил психолог.

Смертельно опасный «диагноз»

С тем, что маменькиными сынками чаще становятся мужчины, воспитанные исключительно женщинами, согласен и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По словам эксперта, усугубляют эту ситуацию и «чужие женщины». Потому как большая часть воспитателей, обслуживающего персонала, педагогов — это тоже представительницы прекрасного пола. В итоге получается, что мальчики растут в концентрированной женской среде.

Юрий Крупнов (председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития):

Вторая причина, из-за которой мужчины становятся маменькиными сынками, — у нас в обществе не осознано формирование мужественности. Нужно делать всё, чтобы её культивировать. С одной стороны, есть множество женщин с очень энергичными и амбициозными планами. С другой — в среднем более вялые и практически без амбиций мужчины, на которых нельзя опереться в создании семьи. Отсюда во всём мире колоссальный кризис семьи. А её разрушение — это разрушение государства и общества.

Помимо того что маменькины сынки мало интересуют молодых женщин, когда те хотят начать серьёзные отношения и завести детей, они часто и вовсе не доживают до старости. Специалист заверил, что в сравнении с европейскими мужчинами в возрасте от 25 до 45 лет смертность представителей сильного пола этой возрастной категории в России почти в шесть раз выше! По мнению Крупнова, маменькины сынки часто имеют проблемы с нервной системой и сердцем, они психически менее устойчивы и склонны к употреблению наркотиков и алкоголя. Такие мужчины больше других подвергают себя риску, отсюда выше смертность из-за внешних причин.

Не перевоспитать, а научить

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития считает, что маменькины сынки — это достаточно серьёзная проблема, которую нужно решать. Юрий Крупнов предложил массово освещать эту тему и культивировать в обществе понятие мужественности — популяризировать военно-спортивные игры, больше говорить с родителями об особенностях воспитания детей.

Избавиться от характеристики «маменькин сынок» мужчина может будучи уже сформированной личностью. Психолог Наталья Наумова рассказала NEWS.ru, что в такой ситуации изменить себя можно, но для этого понадобится помощь специалиста.

Наталья Наумова (семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог):

Если мужчине самому комфортно быть очень зависимым от мамы и в принципе от женщин, то тут ничего не сделать. Но когда ему самому некомфортно так жить, он понимает, что хочет как-то иначе, — исправить это возможно. Но в такой ситуации крайне сложно обойтись без психолога, потому что у такого мужчины уже выработан стереотип поведения. Это подсознательные процессы, которые всё время обманывают наш мозг. Поэтому необходимо, чтобы специалист показал такому мужчине нужные ориентиры. Это как в тёмной комнате включить свет.

Эксперт отметила, что психолог в таком случае нужен не на всю жизнь. Когда специалист объяснит мужчине, как он должен действовать, чтобы изменить себя к лучшему, маменькин сынок вдохнёт полной грудью и перестанет быть таковым.