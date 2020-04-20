Все новости на карте

Выплата пособия по безработице трудовым мигрантам из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приведет к появлению миллионов нахлебников, неподъемным расходам бюджета и массовым беспорядкам. Об этом блогер Сергей Zergulio Колясников заявил в своем телеграм-канале.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило премьер-министру Михаилу Мишустину приравнять мигрантов, у которых есть работа, к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице.

«Это уже слишком», — считает Колясников.

Он напомнил, что для мигрантов уже создана возможность трудоустройства и продлены сроки постановки на учет и регистрацию, и выразил уверенность, что выплата им пособия приведет к появлению в стране миллионов нахлебников, к тому, что расходы федерального бюджета станут неподъемными, а также к массовым беспорядкам, когда выплата пособия будет отменена.

«У них есть собственное государство, вот пусть оно им деньгами и помогает. Помочь с высылкой на родину можно — автобус до границы и трогательная речь чиновника на прощание», — добавил Zergulio.

Видео дня. Как отпраздновали Пасху звезды шоу-бизнеса