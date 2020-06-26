Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский назвал ответ ЮНЕСКО на просьбу защитить эстонский Sputnik подтверждением того, что свобода слова в Европе больше не считается ценностью, за которую можно бороться.

В пятницу ЮНЕСКО в ответе на обращение МИА «Россия сегодня» по ситуации вокруг Sputnik Эстония заявила, что и дальше будет поддерживать права прессы на получение и передачу информации и различных идей.

Ещё в январе МИА «Россия сегодня» направило обращения по ситуации вокруг Sputnik Эстония Международной федерации журналистов (IFJ), ЮНЕСКО и «Репортерам без границ» (RSF). В тексте писем, подписанных исполнительным директором МИА «Россия сегодня», экс-руководителем портала Mpravda.com Украина Кириллом Вышинским говорится, что агентство просит пересмотреть дискриминационную политику в отношение Sputnik Эстония и готово предложить надлежащую оценку этого беспрецедентного случая нарушения свободы, а также просит принять меры для обеспечения права журналистов агентства выполнять свой профессиональный долг.

«Сегодняшнее письмо, которое мы получили из ЮНЕСКО от господина (помощника генерального секретаря ЮНЕСКО по коммуникациям и информации Моэза) Чакчука, честно говоря, удивило. А в какой-то момент даже возмутило. Дело в том, что мы не ожидали от ЮНЕСКО какой-либо острой реакции, поскольку прекрасно понимали унитарный характер этой организации и дипломатичность ее представителей. Но с другой стороны, мы еще больше не ожидали, что после нашей беседы обтекаемые слова о приверженностях к свободе слова поступят в наш адрес через почти полгода после нашей встречи в ЮНЕСКО», — рассказал Вышинский Mpravda.com.

По его словам, это письмо заставляет всерьез задуматься о том, не является ли это демонстрацией двойных стандартов в отношении журналистов, работающих в российских СМИ, сотрудничающих с ними, в отношение которых в Европе могут применять репрессивные меры, при этом европейские и мировые дипломаты будут реагировать на обращения по этому поводу через полгода после факта самого обращения.

«Письмо, которое мы получили из ЮНЕСКО, стало очередным подтверждением, что как таковая свобода слова в Европе уже не считается ценностью, за которую можно бороться и отстаивать ее применение в отношение всех журналистов вне зависимости от СМИ и страны происхождения СМИ», — добавил Вышинский.

Притеснения Sputnik Эстония

В конце 2019 года сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января этого года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА «Россия сегодня», в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы п закреплены в Хельсинском акте. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.