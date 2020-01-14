Исполнительный директор МИА «Россия сегодня», экс-глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве 14 января.

«Принимая во внимание тот факт, что Вышинский Кирилл Валерьевич проживает и работает в Москве, а также в связи с состоянием его здоровья и рекомендацией врачей… он не может присутствовать лично в здании суда в городе Киеве… 14 января», — сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

В ноябре Вышинский рассказал, что не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве по состоянию здоровья.

Ранее он заявил, что считает абсурдными выдвинутые против него обвинения.

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