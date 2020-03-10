В центральной городской больнице № 20 Екатеринбурга скончалась 30-летняя пациентка, которую «выселили» из палаты в коридор из-за криков.

Как сообщает телеграм-канал «Лампа», женщину госпитализировали с панкреатитом, но из-за громких криков выставили в коридор, не оказав должной помощи.

Муж пациентки Андрей Богданов рассказал, что просил врачей о помощи, говорил, что его супруга плохо дышит, но они сказали, что женщина спит, а затем констатировали смерть.

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Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга начало служебное расследование в связи со смертью пациентки.

Ранее «Рамблер» сообщал о смерти в приемном отделении екатеринбургской больницы 28-летней женщины на восьмом месяце беременности.

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