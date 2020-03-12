Правительство запретило высаживать детей, не оплативших проезд, из общественного транспорта. Одобрен соответствующий законопроект, рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Он уточнил, что был принят пакет документов, связанный с оплатой проезда, передает ТАСС. Министр напомнил, что в 2019 году было несколько случаев с детьми, "когда ночью где-то за городом, в темноте, в грязь высаживается ребенок из-за того, что он не оплатил проезд".

Глава Минтранса добавил, что регионы смогут на свое усмотрение давать контролерам право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность. По его мнению, проект закона позволит более детально урегулировать и права граждан в процессе взаимоотношения с контролерами, и более четко прописать полномочия контролеров.

В 2018 году стало известно, что законопроект Минтранса РФ о запрете высадки безбилетников в случае возникновения угрозы их жизни прошел межведомственное согласование. Инициативу поддержали Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Документ внесли в правительство, пояснил замминистра.

В 2017 году в подмосковном "Мострансавто" запретили высаживать из автобусов детей без билета. Оставление несовершеннолетних пассажиров в опасности и применения по отношению к ним несоразмерных действий признаны недопустимыми. Там объяснили, что правило актуально в ситуациях, когда, например, у ребенка нет возможности заплатить, так как родители не дали денег или не пополнили карту "Стрелка".

В пресс-службе Мострансавто тогда напомнили, что, по поправкам Минтранса, платить за маленького пассажира должны будут его родители. Сам водитель автобуса должен довезти его до конечной остановки, чтобы там дождаться родственников ребенка.

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