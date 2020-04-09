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Число российских регионов, которые отправляют на двухнедельную изоляцию прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, увеличилось. К ним присоединился, в частности, Красноярский край. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Согласно постановлению главы Красноярского края Александра Усса, россияне, которые прилетели в Норильск и Хатангу из крупных городов региона и других населенных пунктов России, должны в течение 14 дней находиться в изоляции «по месту пребывания или в обсерваторе».

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Аналогичные меры приняли в Башкортостане. Глава республики Радий Хабиров поручил ввести обязательную двухнедельную изоляцию для всех прибывших из Москвы.

«Также жесткий 14-дневный карантин обязаны соблюдать те лица, в отношении которых ведется эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте республиканского правительства.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, в свою очередь, подписал указ, согласно которому оренбуржцы, принимающие гостей из других регионов, обязаны уходить в режим самоизоляции вместе с ними. Кроме того, все прибывающие в регион обязаны заполнять анкету.

В Свердловской области все граждане России и других стран, прибывающие на территорию региона, также обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

«Мы настоятельно рекомендуем тем, кто был в Москве, Московской области и других эпидемиологически неблагополучных регионах, максимально ограничить контакты и внимательно следить за здоровьем», — заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских в разговоре с изданием 66.Ru.

Прибывших из «неблагополучных регионов» также решили начать изолировать в Тюменской области и Крыму. На полуострове решили отправлять на изоляцию россиян из любых регионов. На пунктах въезда на Крымском мосту и в аэропорту им будут выдавать специальные памятки по самоизоляции.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели.

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