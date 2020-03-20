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Росавиация и авиакомпании выработали механизм перевозки россиян из стран со сложной эпидемиологической ситуацией в связи с распространения нового коронавируса, сообщает ведомство.

Рабочая группа Росавиации обсудила необходимость возвращения россиян из 30 стран со сложной эпидемиологической ситуацией, особо отметив Венгрию, Марокко, Испанию, Черногорию, Молдавию, Мальту и Португалию, передает РИА «Новости».

«Совместно с представителями российских авиакомпаний выработан механизм перевозки пассажиров из указанных стран в ближайшие три дня, в том числе порядок взаимодействия Росавиации, загранучреждений МИД России, Ростуризма, отечественных авиакомпаний. Отмечено, что сейчас в связи с введением из-за коронавирусной инфекции ограничений на перемещение в ряде стран срок получения у авиационных властей разрешений на выполнение рейсов увеличен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в течение ближайших трех дней планируется осуществить перевозку из Испании (тремя рейсами «Аэрофлота», «Сибири» и «Уральских авиалиний»), Черногории (тремя рейсами «Сибири» и «Победы»), Португалии (четырьмя рейсами «Аэрофлота»), также завтра два рейса в Кишинев должен выполнить «Аэрофлот», при этом будут перевезены граждане Молдавии.

Ведомство также отмечает, что в связи с отсутствием прямого воздушного сообщения с Марокко вопрос вывоза российских граждан требует дополнительной проработки: в частности, посольству России в Марокко требуется определить точное количество россиян, принявших решение вернуться домой. Далее совместно с Росавиацией и «Аэрофлотом» будет определен аэропорт, из которого будет осуществлен вывоз пассажиров, затем определено необходимое число воздушных судов; одновременно будет проводиться работа с властями Марокко для получения необходимых разрешений.

Первый замминистра транспорта России, глава Росавиации Александр Нерадько также обратился в МИД с просьбой о постоянной актуализации информации о количестве российских граждан, нуждающихся в перевозке, в том числе данных о целях их визита и порядке въезда на территорию иностранных государств.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. На вечер 20 марта в мире зарегистрировано 210 инфицированных, 9 тыс. человек скончались от болезни.

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