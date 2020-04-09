В этом году выпускники школ не будут призываться в армию. Им дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы, сообщил на селекторном совещании в четверг, 9 апреля, начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Среди 650 тыс. человек, подлежащих призыву, выпускников школ около 15 тыс., сообщил Герасимов.

Учащимся, оканчивающим высшие и средне-специальные учебные заведения, также дадут возможность сдать выпускные экзамены до призыва, заявил глава Генштаба.

По словам Герасимова, заседания призывных комиссий планируется провести с мая по июль. Врачи-специалисты собрали из лечебных учреждений всю информацию о здоровье призывников, позволяющую определить их годность к службе. С ее учетом, а также по результатам психологического отбора будет приниматься решение о призыве в соответствующий вид и род войск или об отсрочке.

Ранее в апреле Национальный родительский комитет попросил Минобороны перенести сроки призыва в армию. С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы. По состоянию на 9 апреля выпускные экзамены перенесены на 8 июня, начало вступительной кампании — на 10 августа.