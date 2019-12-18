Выпуск внедорожной версии Maserati

В нынешнем году итальянским производителем премиальных автомобилей Maserati должна быть представлена серийная версия джипа Levante.

Компанию не привлекла платформа Jeep Grand Cherokee, на основе которой должны были создать новинку.

Автомобиль будет производиться на территории Детройта.

В итоге внедорожник будет выполнен по аналогии с Ghibli и Quattroporte.

Покупателю будут предложены три силовых агрегата на выбор.

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Это касается трехлитрового двигателя производительностью 410 лошадиных сил, 3,8-литрового мотора с отдачей в 530 «лошадей» и дизельного агрегата с турбиной, мощность которого составит 275 л. с. На всех автомобилях будет установлена восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия.

Различные сведения относительно элитных автомобилей можно получить на соответствующих порталах.

Также в интернете распространяется информация о наземных транспортных средствах для личного пользования. Хелико предлагает ознакомиться с моделями гражданских вертолетов.

Следует напомнить, что раньше другая компания — Lamborghini — запланировала выпустить свой первый внедорожный вариант — модель Urus.

Информация о серийном производстве новинки поступила от управляющего Audi AG Руперта Штадлера в рамках мероприятия, посвященного пятидесятилетию Lamborghini.

Помимо этого, не так давно представителями Bentley объявлено о начале создания внедорожника, за основу которого будут взяты флагманские модели джипов Volkswagen, Audi и Porsche.

Директором корпорации уточнялось, что автомобиль будет схож с традиционными моделями Bentley.