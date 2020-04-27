Социальные выплаты для покупки жилья в 2020 году получат более 15 тыс. молодых семей. Об этом сообщается на сайте Минстроя России в понедельник, 27 апреля.

В этом году в программе участвуют 83 региона. Получить господдержку могут молодые семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий с доходом, который позволяет частично оплатить приобретаемое жилье.

Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет.

«Финансирование программы в 2020 году — более 5 млрд рублей. Цифра недостаточная, но всё зависит от возможностей бюджета. Как правило, когда мы выносим вопрос финансирования программы на правительственные площадки, всегда получаем поддержку», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Владимира Якушева.

Отмечается, что в прошлом году возможностью воспользовались более 15,9 тыс. молодых семей. Сумма выплат из федерального бюджета составила более 5 млрд рублей.

«Семьям, участвующим в программе, которые имеют одного или более детей, предоставляются выплаты в размере 35% расчетной стоимости жилья, а семьям без детей — 30%», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в связи с эпидемиологической обстановкой правительство продлило действие свидетельств, которые участники программы получили в 2020 году. Теперь они действуют в течение 9 месяцев.

Ранее в понедельник сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству представить меры о снижении до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жилье.