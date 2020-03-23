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В Минтруде рекомендовали регионам страны автоматически продлить выплату социальных пособий на фоне распространения в России коронавируса. Глава министерства Антон Котяков предложил сделать это, даже если от жителей не поступили необходимые подтверждающие документы, передает «Интерфакс».

Таким образом, в Минтруде хотят снизить число граждан, посещающих центры соцзащиты. Прием документов при этом не приостанавливается.

«Для эффективного противодействия распространению коронавируса важно разгружать наши социальные учреждения, избегать массовых скоплений людей в органах соцзащиты», — указал министр.

Сейчас, чтобы получать соцподдержку раз в несколько месяцев гражданам нужно подавать документы об уровне дохода.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России выросло до 438 человек. Большинство из них — в Москве. Чтобы сдержать распространение вируса, столичные власти досрочно отправили школьников на каникулы, запретили массовые мероприятия численностью более 50 человек, часть работодателей перевели сотрудников на удаленную работу. Кроме того, пожилым гражданам рекомендовали оставаться дома в течение двух недель.

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