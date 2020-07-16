РБК со ссылкой на профильный форум сообщает, что многие россияне, выплатившие ипотеку в начале лета, жалуются на проблемы вывода квартир из-под банковского залога. Указывается, что задержка с оформлением бумаг в некоторых случаях длится до месяца. В публикации говорится, что о таких проблемах сообщают клиенты более 10 крупнейших кредитных организаций.

Сообщается, что проблему признали несколько крупных банков и указали, что вина за возникновение данной ситуации лежит на Росреестре, который не справляется с потоком заявок после отмены самоизоляции. Нагрузку увеличивает и большой объем бумажной работы: оформить закладную в электронном виде стало возможно только с 2018 года, большинство закладных на российском рынке до сих пор бумажные.