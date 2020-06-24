Владимир Путин анонсировал вторые выплаты на детей до 16 лет — в июле им полагается еще по 10 тысяч рублей. Сама по себе инициатива похвальная. Но возникает вопрос: если у государства была такая возможность, почему не выплатили сразу 20 тысяч рублей? Эксперты убеждены, что это объясняется своеобразной государственной скаредностью чиновников. И предполагаю: в августе выплаты вряд ли повторятся.

В июле российским семьям выплатят ещё по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет. Те, кто уже получил поддержку в июне, вторую выплату получит автоматически. Об этом 23 июня заявил президент Путин в ходе своего обращения к нации. Минтруд подсчитал, что на эти цели потребуется 274 млрд рублей, соответственно, получить деньги смогут свыше 27 млн семей.

Опрошенные нами эксперты, безусловно, поддерживают эту меру. Но в то же время задаются вопросом: раз деньги у государства есть, почему выплату разбили на несколько этапов? Ведь имея на руках сразу 20 тысяч, семья могла иначе планировать их траты: например, организовать ребенку какой-то отдых или купить ему более дорогую одежду.

«Власти не акцентируют на этом внимание, но поход к распределению помощи у них следующий: «Дадим, а потом посмотрим: придут снова с протянутой рукой или нет. Маловато будет — еще дадим», — считает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Действительно, начиналось все с повышения пособия на ребенка, потом возникли первые 10 тыс. на детей до 16 лет, теперь – еще одна выплата…Конечно, «лишние» деньги никому не помешают, но такие выплаты в несколько этапов ставят людей в тупик: многие не понимают, на что им рассчитывать в итоге.

По мнению эксперта, такой подход совершенно неправильный. «Это как дать умирающему от голода человеку немного хлеба и посмотреть, не загнется ли он. Если положение не выправится, дать еще кусочек, чтобы не умер», — сравнивает он.

«Единовременная выплата была бы куда более правильной мерой. Причем этот тезис справедлив и для регионов, и для бизнеса, и для обычных граждан. Семья, получив сразу 20 тыс. рублей, могла бы разом решить больше проблем и иначе рассчитывать свои потребительские расходы», — поясняет Николаев.

В качестве примера эксперт приводит опыт ряда других стран – США, Гонконга, Японии, Сингапура – где правительства сразу выделяли массивные денежные пакеты населению. Люди понимали, что полученной от государства суммы им хватит на несколько месяцев, и есть шанс, что за это время пик кризиса будет пройден. В России же население постоянно гадает на ромашке: дадут, не дадут.

«Власти элементарно пожадничали, — считает Игорь Николаев. — Государство хотело и социальный жест сделать, и при этом по минимуму затратить средства. Власти явно боятся распечатывать свою резервную «кубышку» — Фонд национального благосостояния. Политика эта скупая и недальновидная».

Между тем повторная выплата детям до 16 лет вызвала в информационном после новую волну: почему с таким упорстовм власти не хоят помогать аналогичной суммой 17-18-летним. Это же в подавляющем большинстве такие же несовершеннолетние, как и шестнадцатилетние, также живут с родителями и являются их иждивенцами. «Опять же: государство хочет сэкономить, поэтому не выделяет помощь семьям с детьми от 17 до 18 лет», — подчеркнул Игорь Николаев.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова со своей стороны убеждена, что социальная помощь в том виде, в котором она сейчас формируется — это хорошая поддержка населению вообще и семьям с детьми, в частности. «Единственное, что стоило бы, вероятно, подкорректировать — это время второй выплаты: разумнее было бы провести ее в августе, чтобы родителям было легче собрать ребенка в школу. Тогда бы эти финансы быстро оказались в реальном секторе экономики», — говорит она.

Но в августе, равно как и в последующие месяцы, такие акции вряд ли повторятся, полагает эксперт. «Они хороши как локальный рычаг поддержки и перестанут работать на постоянной основе. Следующий шаг — это создание запаса прочности для рынка труда. Если родители будут зарабатывать, они смогут обойтись без финансовой поддержки государства», — подытожила Бодрова.