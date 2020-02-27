Фотомодель Ксению Пунтус, выпавшую из окна квартиры, выписали из больницы в Москве. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, врачи отпустили девушку домой, однако ей все равно необходимо будет ездить на обследования в столичную больницу им. Боткина.

Пунтус выпала из окна квартиры в центре Москвы в январе этого года. Девушка осталась жива и была госпитализирована. По словам пострадавшей, произошедшее с ней является нелепой случайностью.

У нее диагностированы ушиб легких, сотрясение мозга, перелом бедра и ног. По данным СМИ, девушка приехала домой из ресторана вместе со своим молодым человеком, который, находясь в нетрезвом виде, уснул и не заметил, что произошло.

Дворник, обнаруживший выпавшую из окна модель, рассказал детали произошедшего, опровергнув данные СМИ о том, что девушка была голой и упала в кусты.