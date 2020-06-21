15 июня Уссурийский районный суд на пять суток арестовал 44-летнего актера Андрея Неретина, известного в сети как Виталий Наливкин. Наливкин — выдуманный персонаж. Это председатель исполкома, который со всем рвением пытается помочь гражданам Уссурийска жить лучше. Но его способы абсурдны, а ролики одновременно вызывают и смех, и горечь — настолько они напоминают российскую действительность. После одного из таких видео Неретина арестовали. В ролике Наливкин в свойственной ему манере производил арест не менее вымышленного подполковника, в доме которого обнаружили «сотни килограммов» наворованных денег. За считанные дни ролик собрал более миллиона просмотров и тысячи восторженных отзывов. А также привлек внимание уссурийских полицейских: Неретина заподозрили в неуважении к власти. 19 июня актер вышел на свободу, отделавшись штрафом в тысячу рублей за «якобы нецензурную брань». Корреспондент «Ленты.ру» связался с Андреем Клочковым — создателем, режиссером и сценаристом проекта. Клочков приоткрыл завесу тайны вокруг резонансного проекта, рассказал об отношениях с правоохранителями, объяснил, почему неохотно делится деталями проекта, и порассуждал о том, как Наливкин стал героем нашего времени.

Наливкин не говорит, а делает

Первый ролик с Наливкиным был опубликован на YouTube-канале BARAKuda в апреле 2019 года. В нем председатель исполкома в пиджаке и камуфляжных штанах решал проблему нехватки школ в Уссурийске методом переоборудования заброшенной столовой в учебное заведение. «Проблема в том, что денег нет, а школа нужна», — авторитетно заявлял депутат на фоне рабочих, которые бережно клеили обои прямо поверх грязных исписанных граффити стен.

Подобных роликов на канале уже более 30. В каждом из них Наливкин виртуозно решает наболевшие вопросы и проблемы благодарных уссурийцев. За год своей бурной деятельности вымышленный депутат успел установить городские туалеты, пресечь незаконную вырубку леса, поборолся с коронавирусом, поймал оппозиционного блогера и даже запретил концерт культовой немецкой металл-группы Rammstein.

Каждый ролик с участием Наливкина мастерски стилизован под новостной репортаж и длится не более минуты, что открывает авторам проекта путь не только на YouTube, но и в Instagram. Короткий хронометраж и до боли узнаваемый стиль региональной тележурналистики порой вводят зрителей в заблуждение. Несмотря на очевидный абсурд происходящего, большинство только после второго, а то и третьего просмотра начинает потихоньку понимать, что перед ними актеры, а происходящее — пародия. «Блин, а я ведь раньше писал негативные комментарии. В сейчас понял, что это прикол», — признается один из них под роликом об открытии школы.

По словам создателя проекта Андрея Клочкова, негативные комментарии для Наливкина — это не только привычное дело, но и очень хороший показатель, потому как все хейтеры со временем становятся фанатами предприимчивого депутата.

«Сначала, как правило, спрашивают, кто допустил этого человека к власти. Потом понимают фишку и начинают писать только положительные комментарии», — пояснил Клочков, отметив, что с уссурийской полицией, к сожалению, этот фокус не сработал.

Антон Клочков: Вся шумиха началась после ролика с Наливкиным и коррумпированным подполковником. Видео набрало вирусную популярность и привлекло внимание правоохранительных органов, которые косвенно фигурируют в сюжете. Они почему-то посчитали нужным молниеносно выступить с заявлением о том, что все это неправда. Причем они не только обозначили, что это фейк, но и пообещали, что всех проверят и прижмут к ногтю. Им не понравилось, что про них шутят шутки. Они, наверное, давно не включали телевизор, где над ними гораздо жестче издеваются на регулярной основе, зарабатывая на этом огромные деньги. А тут кто-то из блогеров осмелился минутный видеоролик показать про коррупцию. Какие-то двойные стандарты. У них просто подгорело одно место. Юмор-то неочевидный. По крайне мере, не в такой дебильной манере, как все эти кривляние на ТНТ. Зритель такого еще не видел, они тоже.

По итогу вызвали нас всех в отдел, создали неповторимую атмосферу, пригнали пресс-службу свою и начали выводить нас на чистую воду: «Так, это кто снимал? Кто режиссировал? А это что такое? Кто вас финансирует?» — в таком духе. Мы все спокойно объяснили. Мы же понимали, что их гонор — это просто мыльный пузырь. За нами нет никого криминала, никаких тайных умыслов у нас тоже нет, даже спонсора, к сожалению, нет. За все, что вы видите, говорю, мы платим из собственного кармана.

Для них это оказалось дико. Дядьки-то взрослые, они не знакомы ни с интернетом, ни с YouTube, ни с просмотрами, ни с монетизацией, и тем более — с партнерской программой. Это ладно в Москве сейчас народ идет в ногу со временем. А у нас здесь все только-только начинается. В общем мне было смешно.

У нас также изъяли оружие, которое присутствовало в ролике. Какой смысл-то? Зачем? А вдруг оно настоящее, говорят. Ну, конечно, настоящее! Имея возможность взять страйкбольные стволы, мы будем целенаправленно искать настоящие калаши на черном рынке. Это же проще, да? Все же пришлось отдать их на проверку. Все изъяли, опечатали, жути на нас нагнали.

Правда, по факту ничего нам предъявить не смогли, кроме штрафа в тысячу рублей. Попытались еще прицепиться за использование полицейской формы. Я им объясняю: «Посмотрите на ролик, за что вы там хотите зацепиться? Там голубая рубашка и темные брюки. Из формы там максимум только погоны. Да кто в них вообще разбирается?»

По словам Клочкова, это не первый раз, когда их штрафуют за ролики, в которых используется образ полицейских. Так, к примеру, было с видео об уничтожении санкционных продуктов, где присутствовал сотрудник с нашивками. Не желая повторять прежних ошибок, к ролику о коррумпированном силовике продюсеры Наливкина подготовились более основательно.

«Как меня это все достало»

Несмотря на обиду уссурийских правоохранительных органов, уже 19 июня на канале BARAKuda был опубликован ролик, в котором Наливкин назвал происходящее «очередной попыткой желтой прессы дестабилизировать социально-политическую обстановку в Уссурийском районе. Депутат заверил сограждан, что информационные нападки никак не отразятся на его деятельности.

»Как меня это все достало. Ох, скоро я вами займусь. Отправлю к вам Железнякова», — пообещал он.

Антон Клочков: Мы никогда не ставили перед собой цели делать сатиру на власть или на органы [правопорядка]. Каждый находит в нашем творчестве что-то свое и сам определяет, над чем ему там смеяться. Там же целый букет. Можно смеяться над коррупционером, над депутатом, над абсурдом, который творится на видео, либо над телеканалами, которые обозревают каждый чих какого-нибудь чиновника, как будто это событие вселенского масштаба. Кто-то видит и сатиру…

Сами мы не ставим четких рамок. Просто делаем так, как нам кажется интересно. Наша основная задача в этот раз состояла в том, чтобы создать ролик, который бы зацепил зрителя и собрал просмотров. Охват превзошел все наши ожидания. Однако такой реакции от полиции мы не ожидали. У нас же нет никакой критики. Обратите внимание, у нас только похвала и попытка решения проблем в Уссурийске. Мы не наезжаем, мы, наоборот, хвалим. Покажите мне, где мы кого-то осуждаем или ругаем? Где проявляем неуважение?

Мы просто показываем проблемы, о которых знают ну абсолютно все. А если народ с этого угорает и смеется… Ну извините, не мы это допустили и довели до такого состояния. На сам закон об оскорблении власти мы не обращаем никакого внимания по той простой причине, что мы в этой плоскости не вращаемся. Никто и никогда не сможет доказать, что мы кого-то оскорбляем. Ведь мы просто этого не делаем. Поэтому нам по барабану на эти законы.

После ареста «депутата» Наливкина поддержали неравнодушные фанаты. Они запустили в соцсетях хештег #СвободуНаливкину. В поддержку «председателя исполкома» высказались журналисты, депутаты, политики, блогеры-миллионники. Популярный блогер и кинокритик Евгений BadComedian в шутку заявил, что власть всеми силами уничтожает конкуренцию и давит независимых политиков». Однако создатели канала про Наливкина сетуют, что некоторые стараются использовать славу их персонажа в политических целях.

Антон Клочков: Мы начали замечать, что разные политические структуры пытаются подтянуть нас под свою дудку плясать. У нас даже есть свой фейковый аккаунт в Twitter. Если подписаны, пожалуйста, отпишитесь. Этот человек просто ворует наш контент и делает провокационные заявления от нашего имени. Он говорит, что Наливкин выступает против поправок к Конституции. А мы на эту тему даже не заикались.

Наша тема — это социальные и жилищные проблемы. Если занять какую-то позицию, что, проблема от этого решится? Нет. А Наливкин их решает. Он не занимаем ничью сторону и не лезет в эти дебри. У него нет на это времени. Он видит реальные проблемы. И как грамотный депутат начинает ее решать. Он делает свою работу. Мы — свою. Вот зачем нам всем нужно обязательно лезть и поддерживать кого-то? Мы поддерживаем себя и нашего председателя, а он в свою очередь — людей и то, что он считает нужным и правильным. Наливкин сам по себе и стоит над всеми. Наливкин — это абсолютная власть. Законодательная, судебная и исполнительная.

«Это должно было произойти»

Клочков неохотно раскрывает детали проекта. Он до последнего отказывался говорить, что Наливкина играет Антон Неретин. По словам Клочкова, всем причастным к проекту важно сохранить интригу и подогреть интерес аудитории к видеороликам. «Чем меньше о нас знают, тем больше обсуждают и смотрят», — пояснил сценарист.

Тем не менее он спокойно отреагировал на расследование «Русской службы Би-би-си», которая раскрыла личность актера, играющего Наливкина. Журналисты выяснили, что играющий неравнодушного депутата Неретин занимался грузоперевозками и халтурой на дачах уссурийцев, а однажды отсидел за угон фуры.

«ВКонтакте»

Антон Клочков: Это все равно бы случилось. Рано или поздно кто-нибудь обязательно раскрыл бы личность Неретина. Есть же зубастые журналисты, имеющие доступ к специальным базам. Всех, кто с нами связывался, мы очень просили поддерживать интригу. Если вам нравится наше творчество, то зачем все рассказывать и показывать, тем самым уменьшая интерес к проекту. Зачем разглашать? Кто-нибудь спросил Неретина, хочет ли он, чтобы его имя узнали? Хотя с такой популярностью все равно бы все все узнали.

Мы очень хотели оттянуть этот момент. Встречали самые невероятные теории и непонятно откуда взявшиеся имена. Что уж скрывать, в этот раз угадали. Это должно было произойти. Ведь в Уссурийске Наливкина знают все. Даже сотрудники полиции поддерживают. Они всегда респектуют и фотографируются с ним. Говорят, что все подписаны и все смотрят.

Информацию о том, что за ролик Неретину платят 1,5 тысячи рублей, автор проекта называет неправдой. По его словам, эта сумма «очень усредненная» и необъективная. Оплата зависит от хронометража и сложности работы.

Клочков подчеркивает, что канал BARAKuda, на котором выходят ролики о Наливкине, — некоммерческий проект и его команда работает на голом энтузиазме, без финансирования и заработных плат.

«Мы стараемся поддерживать всех членов нашей команды, как морально, так и финансово. У нас нет актеров. Есть просто люди из народа, которые выполняют поставленную задачу», — говорит создатель Наливкина.

Речь о деньгах

Над роликами BARAKuda работает полноценная съемочная группа, в которую входят журналисты, операторы, дикторы и монтажеры. Все выходцы из местного телеканала «Телемикс». Они снимают видео за свой счет. В среднем один сюжет обходится им в пять тысяч рублей, но иногда тратят и больше: все зависит от сложности исполнения и реквизита.

В роликах про Наливкина нередко можно видеть местных жителей. Массовка тоже обходится съемочной группе бесплатно. Как правило, роль граждан исполняют ничего не подозревающие люди. Они воспринимают одетого в костюм и окруженного охраной Наливкина как реального депутата, и комментируют его инициативы, выдавая на камеру неподдельные эмоции. По словам Клочкова, с принимающими за чистую монету местными жителями очень легко и приятно работать.

Затраты на контент команде Наливкина помогает покрыть монетизация на YouTube. Но это символические цифры, поясняет Клочков: «Есть, конечно, и рекламные предложения. И много. Иногда мы даже не успеваем все прочитывать. Соглашаемся тоже редко. Только в том случае, если рекламируемый продукт подходит по контексту».

Так, в резонансный ролик о проворовавшемся подполковнике BARAKuda сумела ввернуть удачную интеграцию — рекламу Aviasales. Определенных ценников на интеграцию у создателей ролика нет. По оценке Клочкова, рекламодатель платит им примерно 300 рублей за 100 просмотров.

Андрей Клочков: Не забывают о нас и наши зрители. Помогают на добровольных началах. Скидывают нам по 100, 200, 300 рублей. Бывает даже по тысяче. Это нам очень помогает покрывать расходы. Вместе с доходами с партнерской программы иногда нам удается выйти в ноль. Однако вопрос денег у нашей команды никогда не стоял на первом месте. Основная наша задача — сделать интересно, сделать так, чтобы люди оценили, чтобы каждый нашел что-то свое. О каких деньгах тут может идти речь? Мы как работали, так и работаем. И будем работать дальше. Нас радует увеличение аудитории, рост просмотров. Что людям нравится наше творчество. Им импонирует наш председатель — а это основной показатель того, что мы делаем что-то хорошее.

Герой нашего времени

По словам Клочкова, Виталий Иванович Наливкин — это борец за наше светлое настоящее и не менее светлое будущее. Человек с очень сильными и волевыми характером, который старается решить проблемы граждан и добиться максимального результата. Не важно, какими методами. Клочков уверяет, если есть проблема, то Наливкин ей займется.

Андрей Клочков: Он не будет сидеть отмалчиваться, думать, юлить и ерзать, он будет просто брать и делать. А задач много, впереди еще много нерешенных проблем. Тяжелые времена рождают сильных людей, и Наливки был рожден как раз для этой роли. Для должности председателя исполнительного комитета. Человека из народа, которого в его стремлении помочь простым гражданам поддерживают тысячи и даже миллионы. Ведь судить человека можно только лишь по его поступкам, а Наливкин мало говорит, но много делает.

В любом случае, появился он очень своевременно. Именно тогда, когда это было нужно людям, которые устали от постоянных проблем и обещаний их решить. Подтверждение моих слов — это то количество довольных зрителей, которые пишут положительные отзывы и смотрят нас на регулярной основе. Даже сейчас, если соотнести количество подписчиков (более 200 тысяч) с количеством просмотров (более 23 миллионов), то станет очевидно, что Наливкин действительно нужен нашей стране. Это видно даже по комментариям. Говорят, с Наливкиным вся Россия. Мы даже и не предполагали, что все так получится. Просто делали то, что умеем.