Самолет «Малазийских авиалиний», вылетевший из нового аэропорта Пекина «Дасин», вернулся обратно. Причины таких действий пилотов — неизвестны. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.

Отмечается, что рейс МН319 следовал из Пекина в Куала-Лумпур.

Самолет успешно вернулся обратно, предварительно израсходовав в воздухе все топливо.

21 декабря летевший в Москву самолет Azur Air вынужденно приземлился в Баку. СМИ уточнили, что у у воздушного судна перестали работать несколько генераторов.

17 декабря самолет, следовавший в Бангкок, вернулся в аэропорт Новосибирска. Как сообщили «Известиям» в авиакомпании S7, спустя час после вылета экипаж зафиксировал повышенную вибрацию одного из двигателей.

13 декабря в Японии самолет вернулся в аэропорт из-за пыли в салоне. Никто из пассажиров не пострадал.