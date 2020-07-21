В Росавиации назвали шесть российских городов, из которых в будущем в первую очередь могут быть разрешены вылеты за рубеж, сообщают «Известия». Они, по словам замминистра транспорта Александра Нередько, станут внутригосударственными хабами.

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Отмечается, что эти города, из которых в другие страны смогут отправиться и жители соседних регионов, были выбраны по географическому принципу.

Нередько подчеркнул, что указанная инициатива станет первым этапом возобновления международного авиасообщения. На втором этапе планируется составить список стран, вылеты в которые, учитывая эпидемиологическую обстановку, могут быть осуществлены из любого российского международного аэропорта. Перечень будет отправлен на согласование члена правительства РФ. По оценкам экспертов, отечественные воздушные гавани, которые не будут отнесены к внутригосударственным хабам, смогут принимать зарубежные рейсы во второй половины августа.

Ранее, как сообщал «Рамблер», восемь стран заявили о готовности принимать российских туристов: Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. При этом были оговорены определенные условия. В частности, по прилету каждый россиянин должен иметь при себе справку о том, что он не заражен коронавирусной инфекцией.