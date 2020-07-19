В Бурятии продолжаются поиски легкомоторного самолета Ан-2, связь с которым была потеряна в воскресенье, 19 июля. На данный момент известно, что воздушное судно направлялось в Иркутскую область для проведения сельскохозяйственной обработки полей.

Информированный источник сообщил журналистам, что вылет пропавшего в Бурятии легкомоторного самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту не был согласован с властями.

"Вылет самолета из населенного пункта Кырен в Бурятии не был согласован в установленном порядке с авиационными властями… По предварительным данным, воздушное судно могло совершить аварийную посадку в поле в Иркутской области на границе с Бурятией", — сообщил источник, слова которого цитирует Интерфакс.

Ранее сообщалось, что направлявшийся из Бурятии в Иркутскую область на сельхозобработку полей Ан-2 перестал выходить на связь.