Раввин синагоги на Большой Бронной в Москве Ицхак Коган, у которого был обнаружен коронавирус SARS-CoV-2, призвал не шутить с этой инфекцией. О своем самочувствии он рассказал в среду, 1 апреля.

«Меня сегодня выписывают из больницы. Сейчас у меня на руках выписной лист, и я жду, чтобы меня забрали из палаты. На протяжении последних пяти дней чувствую себя нормально, температуры нет», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, главное — не шутить с этим заболеванием и понять, что оно очень серьезно.

Также он отметил, что в больнице в Коммунарке, куда его госпитализировали 19 марта, условия пребывания идеальные.

В России количество заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 1 апреля 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество погибших достигло 24.

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