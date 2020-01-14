Современная схема выкупа транспортных средств довольна проста. При этом она остается одинаковой для всех видов автомобилей.

Наша компания avtoskup66 выкупает битые, подержанные и кредитные машины. Если Вы решили продавать авто, то для начала вам следует связаться с нашим сотрудником.

Это позволит определить приблизительную стоимость транспортного средства.

Для точной оценки состояния вашего авто, производится осмотр его технического состояния на месте.

У нас работают высокопрофессиональные эксперты, которые быстро и качественно определят стоимость автомобиля.

Выкуп машин требует предъявления паспорта и некоторых документов, подтверждающих ваши права на авто. Если та сумма за машину, которую назначат наши специалисты, Вас устраивает, то следующим этапом будет снятие транспортного средства с учета в ГИБДД.

Это можно сделать при помощи нашего сотрудника, на которого в этом случае оформляется доверенность. Подобный вариант очень удобен, ведь вы сэкономите массу личного времени.

А все заботы о снятии автомобиля с учета лягут на плечи специалиста нашей компании. При желании вы можете снимать машину с учета самостоятельно.

Выкуп битых автомобилей осуществляется после того, как будет заключен договор купли-продажи. Аналогично происходит схема срочного выкупа транспортных средств.

При этом денежные средства будут получены вами моментально после заключения сделки. Воспользовавшись нашими услугами, вы получите деньги за битую машину, вместо того, чтобы тратить их на ремонт ее неисправностей.

После окончания непосредственной процедуры выкупа, максимум через несколько дней, наша компания вышлет вам копии документов. Ведь их надо будет предоставить в страховую компанию для осуществления выплат.

Наша компания практикует выкуп автомобилей в аварийном состоянии. Здесь применяется такой же подход, как и в остальных случаях. Единственное отличие — использование нашего эвакуатора для перевозки вашего неисправного автомобиля.

Одна из приоритетных услуг нашей компании — это выкуп кредитных автомобилей.

Часты случаи, когда человек не в состоянии выплачивать оставшуюся сумму по взятому кредиту. В этом варианте мы переоформляем кредитные документы на себя. Таким образом, наш клиент полностью избавляется от обязательств по кредиту.

Наша компания давно и успешно функционирует на рынке подобных услуг. Сотрудничество с нами — это оптимальный, надежный и удобный вариант продажи автомобиля.