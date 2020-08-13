Париж в 1900 году провел одну из самых неудачных Олимпиад в истории. Клеймо позора исчезло из города Эйфелевой башни и Лувра только спустя четверть века, когда МОК дал второй шанс французской столице. Дежа вю не произошло; в Париже прошел богатый на события фестиваль спорта. О главных лицах и моментах Олимпиады 1924 года — в материале Mpravda.com.

Последняя гастроль в Париже

Пятого июля «Олимпик де Коломб» приветствовал делегации спортсменов из 44 стран. Аплодисменты трибун стали утихать, едва легкоатлет Жорж Андре встал на специальный помост, окутанный олимпийским знаменем. Остальные спортсмены, выстроившиеся в ряды на ярко-зеленом газоне арены, замерли в ожидании. Несколько секунд тишины были длиннее четырех лет, прошедших с момента последних Игр в Антверпене. Голос Андре, объявлявший олимпийскую клятву, прервал молчаливую тягостную атмосферу. Штиль на трибунах чуть не перерос в бурю, как только президент Франции Гастон Дюмерг объявил Олимпийские игры открытыми.

Спортивный азарт сопровождал Париж еще до церемонии открытия. Город мечтал реабилитироваться за провал 1900 года. Работа дала результат: Игры посетили более 600 тысяч зрителей и около тысячи журналистов.

Пьер де Кубертен, проводивший в последний раз Олимпиаду в качестве главы МОК, однажды признался: «Именно такие Игры являются образцом и примером для всех нас». Больше 30 лет ушло на формирование идеальной концепции, и Кубертен смог ее реализовать перед уходом на покой. Вторая парижская Олимпиада стала для барона прощальной гастролью, стартовавшей в Сорбонне в далеком 1891 году.

Поезд вне расписания

Фишкой Игр 1924 года стало проведение велогонки на время. Маршрут длиною в 188 километров проходил через окрестности Парижа. Спортсменам не довелось полюбоваться красивым обзором, во время гонки им пришлось нести на плечах тяжелое оборудование для велосипеда. Организаторы пошли дальше и установили препятствия в виде грунтовых участков и водяных клинов. Главной неожиданностью было проведение маршрута через железнодорожные переезды. Велосипедисты теряли драгоценные секунды у шлагбаумов, терпеливо ожидая проезд экспрессов и грузовых поездов.

Как и на предыдущих Олимпиадах, некоторые идеи оказались безуспешными. Регби на Играх мог появиться еще в начале 1900-х годов. Ввести игру в программу соревнований предложил Пьер де Кубертен, любивший смотреть матчи. Дебют не получился: за 21 день прошло лишь три игры с участием сборных США, Румынии, и хозяйки Игр Франции. Активная поддержка родных трибун не помогла успешно выступить французам, проигравшим американцам и румынам с общим счетом 6:78.

Неудавшийся эксперимент вынудит МОК отказаться от регби почти на целый век; второй официальный турнир состоится лишь в 2016 году в Рио. Но Париж застанет начало новой эпохи футбола, увидев впервые игру Уругвая. «Селесте», в отличие от европейских сборных, играли в более комбинированный футбол, который и помог им взять золотые медали. Южноамериканцы повторят успех четыре года спустя в Амстердаме, а в 1930-м на родине выиграют первый чемпионат мира по футболу.

За 12 лет до Игр Ричард Норрис Уильямс сел с отцом на борт «Титаника». Юноша после приезда в Новый Свет собирался начать обучение в Гарварде, занимаясь также в теннисном клубе. Трагедия в Атлантическом океане едва не лишила ног выжившего пассажира «Титаника», но уже через три недели после спасения молодой американец играл на корте. Дюжину лет спустя Уильямс в паре с Хейзел Уайтман стал победителем Олимпиады в миксте.

Харольд Осборн, сын фермера, стал жертвой злого рока. Полученная в детстве травма глаза из-за несчастного случая оказалась достаточно тяжелой. Обидные замечания и подколы сверстников не сломали Осборна. Подросток очень любил спорт и занимался в различных кружках, несмотря на частичную потерю зрения. Закалка духа и желание выступать на Играх помогли Осборну забрать в Париже золотую медаль в десятиборье. Поздний триумф в прыжках в высоту сильнее подогреет интерес СМИ к сыну фермера из Иллинойса.

Двадцатые годы прошлого столетия прошли под знаком финских бегунов, символом которых являлся Пааво Нурми. Триумфатор Антверпена-1920, финн прибыл в Париж за защитой титула. Невероятная выносливость помогла атлету выиграть забег на дистанцию 1500 метров. Уже через час после церемонии награждения Нурми стоял на стартовой линии перед забегом на пять километров. Скандинавский бегун и здесь оказался лучшим, хотя к финишу легенда Олимпийских игр бежал из последних сил.

Соотечественник Нурми, Альбин Стенроос, взял золотую медаль в марафоне. Победа досталась через кровь, пот и слезы. В день соревнования Париж захватила жара, и организаторы всерьез задумались об отмене марафона. Перенос старта на вечер не решил проблему, марафонцы пробегали 41 километр при яростном пекле. Трагических случаев, подобных историям с Дорандо Пьетри и Франсишку Лазару, не произошло.

Миссия невыполнима

На протяжении Игр в центре внимания СМИ фигурировало противостояние Гарольда Абрахамса и Эрика Лидделла. Их первая встреча могла состояться на 100-метровом забеге, но Лидделл отказался бежать: шотландский миссионер проводил каждое воскресенье за молитвами. Трибунам «Коломба» не пришлось ждать интриги, победу одержал Абрахамс.

Злопыхатели посмеивались над решением священника-атлета не бегать в воскресенье, но шотландец был глух к язвительным шуткам. Встреча соперников состоялась на забеге на 200 метров. К удивлению всех, студент Кембриджа стал шестым. Лидделл же занял третье место.

В забеге на 400 метров пресса не сомневалась в победе американца Горацио Финча, но шотландец снова заставил скептиков закрыть рты. «Я пробежал первые 200 метров так быстро, как только мог. С божьей помощью следующие 200 метров я пробежал еще быстрее», — так Лидделл вспоминал победу.

После Парижа пути Лидделла и Абрахамса разошлись. Шотландец продолжил заниматься миссионерством в Китае. Лидделл умер незадолго до конца Второй мировой войны в японском лагере. Абрахамс в дальнейшем возглавлял сборную Великобритании в Амстердаме в 1928 году и работал журналистом и комментатором для BBC. По мотивам их парижской истории в 1981 году вышел фильм «Огненные колесницы», который впоследствии взял несколько «Оскаров».

Человек-обезьяна

На Играх 1924 года выступал также и будущий актер Голливуда. Джонни Вайсмюллер трижды взял золото в плавании. Олимпийский рекорд в заплыве на 400 метров вольным стилем и бронза с сборной по водному поло также пошли в актив американца. Двадцатилетний пловец стал первым человеком, ставшим пятикратным чемпионом Олимпийских игр. Почти 50 лет спустя достижение повторит Марк Спитц.

Выступив еще на следуюшей Олимпиаде, Вайсмюллер сосредоточился на карьере модели. Сотрудничество с несколькими фирмами по продаже купальных костюмов и нижнего белья привели бывшего пловца в Голливуд. Как-то американец получил от почтальона письмо. Продюсер киностудии «Metro Goldwyn Mayer» Ирвин Тальберг пригласил чемпиона на кастинг.

Успешно пройдя отбор на роль Тарзана в одноименном фильме, Вайсмюллер вспомнил детали заключения контракта: «Мне сказали, что имя стоит заменить на псевдоним. Меня выручил ассистент продюсера: «Ты вообще знаешь, кто этот парень? У него все мировые рекорды по плаванию и победы на Олимпиадах». Тальберг позже отказался от своей идеи».