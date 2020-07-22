Алексей Богдановский. Группа граждан России и других стран, выигравших в лотерею госдепа право жить в Америке, но не допущенных в США, подали в суд на президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео с требованием впустить их в страну, говорится в исковом заявлении.

Американские консульства по всему миру де-факто не выдают визы и не проводят собеседования из-за пандемии коронавируса, кроме экстренных случаев. Кроме того, Трамп в апреле приостановил въезд ряда категорий иностранцев, в том числе и тех, кто выиграл в лотерею грин-карту и находился на разных стадиях оформления выезда в США.

Среди истцов — около полутора десятков уроженцев России, большая группа граждан Турции, а также граждане Украины, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Палестины, Египта и Сирии.

Так, уроженец Киргизии Уткирбек Абдумоминов выиграл грин-карту и приехал в США, где стал готовиться к приезду семьи. Однако его семья не смогла попасть в США из-за ограничений по коронавирусу. К настоящему времени виза членов его семьи истекла.

Украинский гражданин Олег Каманев и его семья получили визу для выезда в США в феврале, но у жены Каманева Виктории Грозевой запросили дополнительные медицинские справки. Когда она их представила в апреле, визы уже не выдавали и семье пришлось выехать в США без Грозевой.

Семье российского гражданина Андрея Савенкова визы выдали в январе, но сам Савенков подвергся дополнительной проверке и до сих пор не имеет никаких новостей из консульства.

Россиянка Елена Новоспасская с мужем и дочерью подала заявление на оформление документов, но ей до сих пор не назначили интервью. В похожей ситуации оказались еще целый ряд истцов.

Многие истцы уже продали свои дома и уволились с работы, а в результате их переезд перенесен на неопределенное время и может вообще не состояться, поскольку выигравшим лотерею госдепа дается лишь ограниченное время на переезд в Америку.

Истцы предъявляют Трампу и Помпео претензии по восьми пунктам, заявляя, что они превысили свои полномочия. От суда требуют отменить апрельский указ Трампа, ограничивающий въезд ряда категорий иностранцев, предоставить истцам доступ к интервью, перевыпустить истекшие визы и, в конечном счете, допустить истцов и их родственников на американскую территорию.

Программа Diversity Visa проводится с 1990 года, и каждый год отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями. Для получения визы и впоследствии грин-карты необходимо обладать определенным уровнем образования и знания английского языка, а также обосновать отсутствие намерения «сидеть на шее» у государства в США. В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, поставляющих в США более 50 тысяч иммигрантов ежегодно. Уроженцы России не могли играть в лотерею с 2005 по 2010 год, но с тех пор эмиграция из РФ в США снизилась, и россияне вновь получили возможность участия.

Трамп не раз заявлял о намерении отменить лотерею и принимать тех иммигрантов, которые владеют необходимыми США профессиями и знаниями.