Жительница Московской области Надежда Бартош, выигравшая в лотерею 1 млрд рублей, рассказала об эмоциях от победы и о том, как планирует потратить деньги.

По словам женщины, миллиардером она себя совсем не чувствует. О выигрыше ей сообщила дочь, у которой билет почти все новогодние праздники пролежал в машине.

«Она мне звонит, говорит: «Мам, а ты выиграла!». Я: «Что?». Она: «Миллиард!»» — рассказала Надежда НТВ.

Сама победительница долгие годы работала в отделе кадров крупного предприятия, а на пенсии открыла свой бизнес. Выигрыш Надежда планирует потратить разумно и рационально – часть на развитие своего дела, часть на благотворительность.

Розыгрыш 1 млрд состоялся в новогоднюю ночь. Это рекордная сумма за всю историю государственных лотерей. Победительница получит его за вычетом подоходного налога. В случае выигрышей, превышающих 10 млн рублей, процедура проверки подлинности билета занимает 40 дней, а вся сумма должна быть выдана в течение полугода.