В России не планируют переходить на дистанционное обучение. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анхор Музаев.

«О дистанционном формате и речи не может быть, учителя никто не заменит», — цитирует Музаева «Интерфакс».

По его словам, переходить на эту форму обучения даже не планируют.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что переход на дистант не планируется. Он подчеркнул, что 1 сентября линейки пройдут как обычно. При этом ученики из разных классов не смогут общаться между собой на переменах, также могут сократить количество учащихся в одном классе. Доктор и телеведущий Александр мясников высказался против дистанционного образования, передает телеканал 360. Он считает, что учеба в стенах школы помогает развивать детям навыки общения.