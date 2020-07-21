Единое пособие в размере 15 тысяч рублей попросили назначить всем российским пенсионерам в связи с пандемией коронавируса по аналогии с детскими выплатами. С соответственным предложением к премьеру Мишустину обратился член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. По данным общественника, во время пандемии траты пенсионеров только на лекарства, в том числе противовирусные препараты увеличились на 4 тысячи рублей. Тем временем выплатить еще одно пособие на детей в августе просят и родители, которым не хватает средств на сбор своих чад в детский сад и в школу.

Продолжит ли правительство раздачу денег населению, и кому они могут достаться, мы выяснили у экспертов

По мнению члена ОП, пенсионеры больше других нуждаются в прямой помощи государства. В период пандемии пожилые люди попали в особую группу риска, вынуждены были сидеть дома, следовать рекомендациям врачей и тратить деньги на противовирусные препараты.

«В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий). В прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 000 рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми», — говорится в обращении.

В то же время дополнительных выплат от государства ждут и родители с детьми, которые уже получили единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на ребенка в июне и июле. Петиция в интернете с просьбой продлить выплаты на август собрала уже почти 120 тысяч подписей.

Светят ли российским гражданам новые выплаты, мы выяснили у директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича:

«На самом деле дополнительная помощь людям сейчас очень нужна, уже не только с экономической, но и психологической точки зрения. Если гражданам сейчас оказать поддержку, они в дальнейшем смогут справиться уже сами и выплыть из кризиса. Сейчас многие граждане находятся в когнитивном диссонансе, у них падают доходы, они боятся за свое будущее и будущее своих семей. Безусловно, помощь самым нуждающимся слоям населения – это весьма разумный шаг государства в данной ситуации. Прямые выплаты помогут в том числе и разогнать остановившуюся во время пандемии экономику. Например, те же траты на покупки к школе будут способствовать этому.

Но, чтобы раздать деньги населению, их нужно откуда-то взять, на это понадобится время. Не думаю, что выплаты подоспеют к началу августа, по логике, на них можно рассчитывать ближе к сентябрю или даже в октябре. Найти деньги на помощь населению для нашего государства не такая уж большая проблема. Допустим, вполне можно забрать часть средств из помощи, предназначенной крупным корпорациям, которые не так уж и сильно пострадали в пандемию, и раздать их людям.

Конечно, было бы неплохо, чтобы государство помогло всем: и детям, и пенсионерам. Но если выбирать, лично я бы поставил на первое место детей. Пенсионеры – это, по сути, бюджетники, их материальное положение в пандемию не сильно изменилось, они, как получали пенсию, так и получают, противовирусные препараты у нас не настолько дороги. Доходы же многих семей с детьми существенно сократились, им требуется поддержка в первую очередь. С другой стороны, чтобы выплатить пенсионерам хотя бы небольшую сумму, 4-5 тысяч рублей, даже не нужно перекраивать бюджет, такие средства всегда есть в запасе. А психологический эффект этих выплат будет более чем оправдан, люди почувствуют, что их не бросают в сложной ситуации.