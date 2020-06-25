Мальдивы откроются для всех туристов 15 июля, заявил президент островного государства Ибрагим Мохамед Солих. Возвращение к полноценной туристической жизни будет постепенным, сообщает АТОР.

Отдыхающие по прилете получат бесплатную визу на 30 дней, сдавать обязательный тест или проходить карантин гостям не придется.

«Хотя правительство первоначально заявило, что все прибывающие туристы будут проверены на наличие COVID-19, сейчас принято решение отменить эти проверки», — заявил Ибрагим Мохамед Солих.

Тем не менее прибывающие на Мальдивы должны будут соблюдать меры социального дистанцирования и носить маски. Они также пройдут термометрию по прибытии и будут направлены в клинику аэропорта при появлении симптомов COVID-19.

Туризм будет восстанавливаться в два этапа, говорится на сайте министерства туризма. С 15 июля открываются отели, расположенные на отдельных островах, остальные — не ранее августа.