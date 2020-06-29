Власти Индонезии считают меры, предпринимаемые для восстановления доверия туристов, ключевым фактором для успешного развития сектора путешествий, сообщает Antaranews.com.

Заместитель отдела маркетинга министерства туризма и креативной экономики страны Ниа Ниская подчеркнула, что все страны потеряли доверие путешественников из-за COVID-19. Она добавила, что в Индонезии оно восстанавливается, так как здесь удалось зафиксировать положительную динамику в борьбе с коронавирусом.

Министерство разработало и внедряет «протоколы чистоты, здоровья и безопасности» (CHS).

«Это главный вопрос, когда речь заходит о туристах», — сказала Ниская. Также, по ее словам, необходимо сотрудничество между Индонезией и основными туристическими рынками. Правда, она добавила, что «изучая опыт стран, которые смогли оправиться от вспышки коронавируса, министерство в первую очередь сосредоточится на внутреннем туризме».

Власти запускают кампанию под названием #JustStayInIndonesia (Просто оставайтесь в Индонезии). Она будет нацелена на семьи, пары, индивидуальных и полностью независимых путешественников.

Для международных гостей министерство готовит кампанию #DreamNowTravelTomorrow (Мечтайте сейчас, путешествуйте завтра), в том числе и для информирования о протоколах CHS.