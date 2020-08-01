Планируя путешествия в августе и в последующие три месяца, почти половина туристов в разных странах бронируют поездки внутри страны, сообщает Travel and Leisure.

В Великобритании 69 процентов опрошенных жителей собираются отправиться в туры внутри королевства, отмечает издания со ссылкой на авторов опроса American Express. В Мексике 47 процентов респондентов заявили, что посетят регионы своей страны, в Японии таких 45 процентов, а в США – 40 процентов.

Планы на международный туризм сохранил каждый десятый пользователь. Причем они подчеркнули, что решение будут принимать в последний момент, а направятся, скорее всего, в приграничные страны.

В этом году большинство туристов – 63 процента — предпочитают путешествовать на автомобиле. Каждый десятый опрошенный мечтает об отдыхе на круизном судне.