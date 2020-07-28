Пассажиры, путешествующие по Европе, будут обязаны носить защитные маски на борту самолета и в аэропортах, сообщает Lonelyplanet.

Нет маски – нет полета. К такому решение пришли чиновники ЕС. Министр транспорта Германии Андреас Шойер сказал, что представители разных стран Евросоюза смогли достигнуть соглашения о единых стандартах. Его теперь должны одобрить министры.

Также чиновники сошлись во мнении, что авиакомпании должны чаще дезинфицировать самолеты и применять протоколы, обеспечивающие безопасную дистанцию между пассажирами.

Во многих частях земного шара начинается вторая волна эпидемии, поэтому ношение маски обязательно для всех пассажиров. Появился даже новый термин – «дыхательный этикет».